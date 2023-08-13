Сумма военной помощи, которую Евросоюз предоставил Киеву, уже превысила все ожидания и продолжает расти. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано – сообщают “Известия”. Стано уточнил, что страны ЕС отправили
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Сумма военной помощи, которую Евросоюз предоставил Киеву, уже превысила все ожидания и продолжает расти. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано – сообщают “Известия”.

Стано уточнил, что страны ЕС отправили на Украину военной техники, снаряжения, оружия и оборудования почти на 15 миллиардов евро. Ещё 5,6 миллиардов – финансирование из Европейского фонда мира. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что речь идёт только о той помощи, которая была предоставлена Киеву с момента начала российской специальной военной операции.

Наряду со странами ЕС военную помощь Киеву оказывают и другие государства коллективного Запада. Так, траты США на обеспечение ВСУ оружием и техникой с 24 февраля прошлого года составили уже более полсотни миллиардов долларов.

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