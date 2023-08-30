Советская и российская актриса Елена Борзова в беседе с журналистами упомянула свою покойную коллегу народную артистку СССР Элину Быстрицкую (умерла в апреле 2019 года). По словам артистки, у Быстрицкой был
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Советская и российская актриса Елена Борзова в беседе с журналистами упомянула свою покойную коллегу народную артистку СССР Элину Быстрицкую (умерла в апреле 2019 года). По словам артистки, у Быстрицкой был очень тяжелый характер.

Борзова вспомнила, как участвовала в спектакле «Случайный вальс» вместе с Быстрицкой. Она отметила, что во время репетиций Элина Авраамовна придиралась к каждому ее слову. Актрисе казалось, что старшая коллега «буквально уничтожала» ее морально. Борзова очень сдерживала себя, чтобы не выплеснуть нарастающее между ними напряжение в физической форме.

«Мне вдруг стало казаться, что у меня растут когти, и я пантерой брошусь ей в лицо и поцарапаю», – рассказала актриса.

Елена Борзова также добавила, что перед выходом на сцену и в антракте Быстрицкая продолжала «поливать ее грязью». По словам артистки, она решила выходить в зал из другой кулисы, чтобы не пересекаться с Быстрицкой. По итогу Борзова решила сообщить режиссеру, что отказывается играть в данном спектакле из-за сложных отношения с Быстрицкой.

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