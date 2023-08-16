41-летняя блогер Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании доходов. Предприниматель не уплатила в налоговую службу 918 миллионов рублей. На протяжении четырех месяцев
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41-летняя блогер Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании доходов. Предприниматель не уплатила в налоговую службу 918 миллионов рублей. На протяжении четырех месяцев идут судебные слушания по делу Блиновской. По решению суда, блогер находится под домашним арестом.

СМИ стало известно, что у Блиновской были арестованы все ее активы, размер которых составляет 64 миллиарда рублей. Отмечается, что блогер жила в невероятной роскоши. Она скупала недвижимость целыми улицами, а также большие земельные участки в самых живописных местах нашей страны.

Елена Блиновская вместе со своим супругом Алексеем Блиновским являются владельцами 14 участков и 7 домов в Костромской области, двумя домами в Ярославской области, двумя квартирами в городе Ярославле. Кроме того, Блиновская является хозяйкой жилья в Алуште, Ялте и Москве. Стоимость недвижимости блогера оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

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