Известный целитель и экстрасенс Валерий Кустов дал свой прогноз, касательно даты завершения специальной военной операции на территории Украины. Во времена СССР сотрудники Комитета Государственной Безопасности часто привлекали Кустова к расследованию
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Известный целитель и экстрасенс Валерий Кустов дал свой прогноз, касательно даты завершения специальной военной операции на территории Украины. Во времена СССР сотрудники Комитета Государственной Безопасности часто привлекали Кустова к расследованию особо запутанных преступлений.

Недавно известный экстрасенс принял участие в съемках программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», в ходе которой отвечал на вопросы зрителей. Татьяна Оноприенко из Ростова задала гостю программы вопрос о дате завершения специальной военной операции на Украине.

Сперва Кустов не хотел отвечать на данный вопрос, сославшись на тот факт, что прогнозы – это не его профиль. Однако в итоге все же согласился попробовать считать информацию. В результате известный экстрасенс выдал лаконичный ответ: «Март будущего года».

После этого ведущий программы Андрей Малахов задал уточняющий вопрос, станет ли завершение СВО остановкой боевых действий на территории Украины. При этом Кустов дал утвердительный ответ на вопрос ведущего.

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