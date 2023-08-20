Китай поставил в Российскую Федерацию более 405 тысяч легковых автомобилей за отчетный период с января по июль текущего года. Экспорт машин из КНР увеличился за первое полугодие в 5,7 раз. Данные о количестве поставленных легковых автомобилей в Россию были опубликованы Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.

При этом, если количественный рост поставок легковушек в Россию из Китая увеличился в 5,7 раз, то в стоимостном выражении показатель вырос сразу в 7,5 раза и соответствует 5,65 миллиарда долларов. В настоящий момент Россия занимает первое место по объему закупок китайских автомобилей с показателем в 14% от всего экспорта машин из КНР за указанный период.

Рост поставок легковушек из Китая в Россию за июль по сравнению с прошлым месяцем составил всего 2%. В июле из КНР было ввезено 79,6 тысяч автомобилей на общую сумму в 1,06 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь 2022 год в Россию было импортировано 153,2 тысячи легковушек из Китая на общую сумму в 1,68 миллиарда долларов.