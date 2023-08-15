Ученые из Университета Британской Колумбии смогли выяснить, что во время взаимоотношений с женщинами представители сильного пола мужчины могут ориентироваться на три типа маскулинности: нео-традиционный, эгалитарный и прогрессивный. К соответствующим выводам ученые пришли после проведения подробных опросов 92 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. Свое исследование специалисты опубликовали в издании Social Science & Medicine.

Согласно заключению исследователей, мужчин, старающихся придерживаться традиционных гендерных ролей в отношениях отнесли к нео-традиционому типу. Представители сильного пола, стремящиеся к равенству в отношениях специалисты причислили к эгалитарному типу. А к прогрессивному типу отнесли мужчин, способных создать в отношениях гендерное равенство путем целенаправленного корректирующего общения.

По итогу специалисты выяснили, что представители сильного пола, активно выступающие за гендерное равенство, отличались психическим благополучием. Нео-традиционалисты из-за своих убеждений сталкиваются с критикой со стороны окружающих. А это негативно сказывается на ментальном здоровье.