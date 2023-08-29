Эксперты Роскачетсва рассказали корреспондентам издания «Известия», что столкновение электросамоката с автомобилем, мотоциклом и другим видом транспорта классифицируется, как дорожно-транспортное происшествие. Поэтому необходимо предпринимать стандартные действия при ДТП.

Например, если столкновение электросамоката произошло с автомобилем или мотоциклом, то водитель должен остановить транспортное средство, включить аварийный сигнал и выставить аварийный знак на дорогу. Если в результате ДТП есть пострадавшие, следует вызвать скорую помощь и оказать первую помощь человеку своими силами до прибытия медиков.

Если самокат въехал в автомобиль, который стоял на парковке, то это также будет считаться дорожно-транспортным происшествием. В таком случае нужно вызвать полицию для фиксации повреждений авто и составления протокола. Если водитель электросамоката скрылся с места аварии, то следует дать его подробное описание представителям правопорядка.