Уже на протяжении трех дней Киев пытается атаковать российскую столицу своими беспилотниками в ночное время суток. Однако, к счастью, российская система ПВО и РЭБ противостоит вражеским дронам.

Утром 23 августа силами российских систем ПВО были уничтожены два дрона над Московской областью – в Можайском и Химкинском районах. Третий беспилотник подавили средства РЭБ. Потеряв управление БПЛА попал в недостроенное здание бизнес-центра «Москва-Сити». А в Химках от атаки дрона пострадал второй этаж частного дома.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, целью вражеских дронов вовсе не является «Москва-Сити», а совершенно другие объекты. С ним согласны также другие эксперты, отметившие, что украинские беспилотники атакуют бизнес-центр «Москва-Сити» не целенаправленно. Просто комплекс зданий представляет собой естественное заграждение к Дому правительства и Кремлю. А в Химках вражеский БПЛА, по всей вероятности, искал российский военный объект.