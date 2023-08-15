В стремлении похудеть многие выбирают диеты, ограничивая себя в тех или иных продуктах питания. Но иногда возникают соблазны, одним из которых является спиртное. Специалист в области здорового питания Григорий Суренян
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В стремлении похудеть многие выбирают диеты, ограничивая себя в тех или иных продуктах питания. Но иногда возникают соблазны, одним из которых является спиртное. Специалист в области здорового питания Григорий Суренян объяснил, почему алкогольные напитки несовместимы с диетами и сводят к минимуму их эффективность.

Эксперт рассказал порталу Sport24.ru, что алкоголь является достаточно калорийным. К примеру, ликер содержит 350 калорий на 100 граммов. Кроме того, подавляющее большинство напитков употребляется под закуски, которые также способны добавить лишних килограммов вместо избавления от них.

При употреблении большого количества спиртного возникает отравление организма. Поэтому печень он не сжигает жиры, а сосредотачивается сперва на выведении токсинов. Одновременно с этим оказывается повышенная нагрузка на печень.

По словам эксперта, максимум, что могут себе позволить как женщины, так и мужчины на диете – это один и два бокала сухого вина соответственно. Этот напиток содержит всего 70 калорий на 100 грамм и при умеренном употреблении не провоцирует интоксикацию.

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