Дальнейшие перспективы развития ситуации в зоне проведения специальной военной операции и допустимые границы конфронтации Российской Федерации с коллективным Западом раскрыл в своем интервью «МК» генеральный директор Российского совета по международным делам, ведущий эксперт страны по западным санкциям Иван Тимофеев.

Отвечая на вопрос о целесообразности применения тактического ядерного оружия в превентивных целях против одной из стран НАТО, эксперт подчеркнул, что такое развитие ситуации только усугубит кризис, запустив процесс неконтролируемой эскалации и расширения участников конфликта. В таком случае Россия получит на поле боя не одного мотивированного противника, а сразу несколько.

При этом в настоящий момент российские Вооруженные Силы успешно отражают широко разрекламированное на Западе контрнаступление украинских сил. В таких условиях российская дипломатия в значительной степени укрепила свои позиции, считает эксперт. По его мнению, теперь Запад не может навязать Москве свою формулу мира.

Однако в сложившихся обстоятельствах Киев вместе со своими западными союзниками воспринимает принятие российских условий мирного соглашения, как собственное поражение. Поэтому потери, связанные для них с продолжением конфронтации, кажутся менее болезненными, чем пойти на уступки Кремлю.

Возможны два основных сценария развития дальнейшей ситуации в зоне СВО. Во-первых, продолжение позиционного противостояния, чтобы истощить ресурсы Украины и Запада, поскольку российская экономика адаптировалась к условиям санкций. Во-вторых, российская армия может перейти в собственное контрнаступление. Даже частичный территориальный успех России станет сигналом для Запада о необходимости срочно садиться за стол переговоров.