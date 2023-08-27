Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне тяжелой ситуации под Купянском могут вступить в открытое противоречие с украинским президентом Зеленским, устроив ему демарш. Об
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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне тяжелой ситуации под Купянском могут вступить в открытое противоречие с украинским президентом Зеленским, устроив ему демарш. Об этом в беседе с «News.ru» сообщил военный эксперт Алексей Суконкин.

По его словам, Залужный и Сырский могут выступить с требованием о прекращении наступательной операции на Запорожском направлении из-за огромного риска потери контроля над Купянском. Эксперт отметил, что положение вооруженных сил Украины в окрестностях населенного пункта в действительности очень шаткое, поскольку потери огромные, а оборона – слабая.

Суконкин подчеркнул, что благодаря очень грамотным действиям Вооруженных Сил Российской Федерации на Купянском направлении украинское командование стоит перед выбором: потерять контроль над городом или прекратить наступательную операцию на Запорожском направлении.

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