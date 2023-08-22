Формально Швейцария считается государством с нейтральным статусом. Однако эксперты все же отмечают ее колебания во времена серьезных политических столкновений. О «нейтралитете» Швейцарии рассказал эксперт, член молодёжной ассамблеи Совбеза от Российской Федерации Юрий Самонкин.

Он напомнил, что недавно глава Швейцарского оружейного концерна заявил, что в будущем Швейцария наладит с Североатлантическим альянсом более тесные отношения. Также он подчеркнул, что вопрос о членстве в НАТО остается открытым.

По словам Самонкина, во время глобальных вооруженных конфликтов Швецария не оставалась полностью нейтральной. Например, в период Второй мировой высшее руководство Рейха хранило в швейцарских банках свои деньги. А в стране беспрепятственно пребывали гитлеровские агенты, которые занимались вычислением советской и американской разведки.

И сегодня «нейтральность» Швейцарии снова сместилась. Конечно, страна открыто не заявляет о своей поддержке Запада, однако все ее «симпатии» очень заметны. Самонкин подчеркнул: «Если США экономически надавят и предложат Швейцарии какие-то выгодные отношения, то, мне кажется, “нейтральная” страна пойдёт на это».