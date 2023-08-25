Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, что из-за сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» стоит отказаться от употребления морепродуктов из Японии. По словам эксперта, период полураспада трития составляет 12,5 лет. Поэтому морепродукты, выловленные в районе слива воды с аварийной атомной электростанции, могут содержать радиоактивные вещества.

Океанолог отметил, что вода с радиоактивными веществами, конечно, разбавится в океане, однако в организм морских обитателей все равно будет попадать радиация. И чем выше организм в пищевой цепочке, тем больше радиоактивных веществ будет в нем накапливаться.

24 августа компания Tokio Electric Power (TEPCO) начала осуществлять сброс первой партии очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1».

Ранее представитель японской неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан заявил, что реальной оценки рисков не проводилось. Поэтому сброс воды с АЭС «Фокусима-1» не стоит считать полностью безопасным.