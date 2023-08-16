Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал во время интервью с журналистами «Лента.ру» ряд признаков, согласно которым Польша готовится к агрессивным действиям против Республики Беларусь. Именно таким образом эксперт объяснил мобилизацию пограничников в Латвии, а также рост напряженности на границе Латвия- Белоруссия.

«Мобилизация пограничников указывает на фобии внутри руководства Латвии», – заявил Перенджиев. По его словам, Белоруссия не планирует становиться угрозой ни для Латвии, ни для Польши, ни для других государств. Однако Белоруссия всегда готова к обороне своих границ. Но если вдруг начнется агрессия против страны, то белорусские и российские войска не просто отбросят противника, но и ударят по его приграничным территориям.

Военный эксперт также подчеркнул, что Минобороны Республики Беларусь уже отметило, что есть вероятность столкновения со странами Североатлантического альянса. Причем, в первую очередь, подразумевается именно столкновение с Польшей.