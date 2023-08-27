Супружеские измены – это довольно частое явление. От них не застрахован никто, но каждый решает самостоятельно, как выходить из сложившейся ситуации. Кто-то резко обрывает отношения со второй половинкой, узнавая о неверности. Другие прощают, надеясь, что это больше никогда не повторится. Третьи зная, что партнер изменяет, закрывают на это глаза и делаю вид, что ничего не подозревают. Сколько пар, столько и ситуаций с различными нюансами.

Журналисты интернет-издания NGS.ru пообщались с женщинами, которые живут с мужьями, уличенными в измене. А психолог объяснил, почему женщины решают продолжать отношения с изменщиками.

По словам психолога Светланы Наркевич, измена всегда символизирует треугольник. Эксперт уверена, что осознанно пребывая в любовном треугольнике каждый человек извлекает свою выгоду, иначе бы подобной ситуации не возникло.

Психолог подчеркнула, что не всегда женщина является жертвой, когда супруг изменил ей. И часто женщина выносит для себя выгоду из треугольника. Муж чувствует себя виноватым, тем самым оставляет женщине больше денег, не требует от нее исполнения супружеских обязанностей и т. д. Измена в семейной паре происходит тогда, если нет любви к партнеру, а есть проблемы в постели, в быту, недостаток внимания, эмоциональное выгорание одного из партнеров из-за межличностных конфликтов.