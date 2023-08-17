Если американцы решатся на военную защиту украинских портов, то конфликт на Украине может перерасти в противостояние между РФ и США. Об этом заявил политолог и экономист Иван Лизан. Таким образом
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Если американцы решатся на военную защиту украинских портов, то конфликт на Украине может перерасти в противостояние между РФ и США. Об этом заявил политолог и экономист Иван Лизан. Таким образом он прокомментировал поиск американским правительством «военного решения» с целью защиты украинских кораблей.

По словам Лизана, за идеей «военных решений» стоят желающие развернуть открытое американо-российское противостояние, что в итоге может перерасти в конфликт мирового масштаба. «Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», — подчеркнул эксперт. Также политолог уверен, что Турция не станет поддерживать подобный план.

Отметим, что американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник из администрации США сообщило, что американское правительство сейчас рассматривает вариант «военного решения» защиты украинских судов в рамках осуществления экспорта сельскохозяйственной продукции с территории Украины через дунайские порты.

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