31 июля на Украине заявили, что в День независимости страны 24 августа будет нанесен удар по Москве. Военный аналитик Роман Насонов рассказал, чего Киев пытается добиться подобными высказываниями.

Он отметил, что в них проглядывается влияние Соединенных Штатов, для которых удары террористов 11 сентября стали ужасной трагедией. Киев рассчитывает, что если он проведет атаку на центр российской столицы и разбомбит группу высотных, имиджевых, дорогих современных, технологичных объектов, это станет символом его успеха.

«Но что является очевидным, то это будет нанесение удара по гражданской инфраструктуре. А это говорит о том, что данные персонажи, принимающие решения, полностью путают законы войны и законы мира», – уверен Насонов.

Он отметил, что псевдовеликая Украина вполне может постараться нанести такой удар, причем задействует для этого все доступные ей средства.