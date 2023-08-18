31 июля на Украине заявили, что в День независимости страны 24 августа будет нанесен удар по Москве. Военный аналитик Роман Насонов рассказал, чего Киев пытается добиться подобными высказываниями. Он отметил,
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31 июля на Украине заявили, что в День независимости страны 24 августа будет нанесен удар по Москве. Военный аналитик Роман Насонов рассказал, чего Киев пытается добиться подобными высказываниями.

Он отметил, что в них проглядывается влияние Соединенных Штатов, для которых удары террористов 11 сентября стали ужасной трагедией. Киев рассчитывает, что если он проведет атаку на центр российской столицы и разбомбит группу высотных, имиджевых, дорогих современных, технологичных объектов, это станет символом его успеха.

«Но что является очевидным, то это будет нанесение удара по гражданской инфраструктуре. А это говорит о том, что данные персонажи, принимающие решения, полностью путают законы войны и законы мира», – уверен Насонов.

Он отметил, что псевдовеликая Украина вполне может постараться нанести такой удар, причем задействует для этого все доступные ей средства.

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