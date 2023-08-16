В ближайшее время можно ожидать повышения цен на авиаперелеты не только в Турцию, но и в другие страны, популярные среди российских туристов. Причиной его станет рост курса доллара, рассказал эксперт в области туризма Николай Мельник.

Он пояснил, что существует международная система, которая пересматривает все актуальные цены каждую среду. Следовательно, кто не успел купить авиабилеты 15 августа, может столкнуться с гораздо более высокими ценами.

Эту систему используют все агрегаторы в Сети, поэтому с 16 августа они приведут стоимость авиаперелетов в соответствие с новым курсом рубля.

Мельник также объяснил, что цены на авиабилеты, проживание в отеле, другие услуги туристического бизнеса сперва рассчитываются в валюте определенной страны, а затем в долларах или евро. К примеру, в Турции действует европейская валюта и поэтому стоимость многих услуг шокирует российских путешественников. Впрочем, совсем скоро за Турцией цены повысят и другие страны.