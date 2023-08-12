Украинские ракеты С-200, которые летели на Крымский мост, могли быть запущены из Херсона, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что дальность поражения целей этими боезарядами составляет не более 100-120 км, поэтому вычислить примерное место пуска не так сложно.

Аналитик отметил, что для этого достаточно взять карту и циркуль.

«Где-то в районе Херсона могли запустить», – цитирует Матвийчука портал News.ru.

Также эксперт напомнил, что удары наносились переделенными для атак по наземным целям зенитными ракетами С-200. В распоряжении ВСУ может быть большое количество таких боезарядов, оставшихся в наследство от Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Киев планировал террористическую атаку на Крымский мост. Однако российская ПВО своевременно отреагировала на этот удар и уничтожила обе ракеты в районе Керченского пролива. Обошлось без разрушений и жертв.