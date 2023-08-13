ВСУ сконцентрировались на создании большого запаса беспилотных аппаратов и превратили их в свое основное вооружение. При этом они используют как западные образцы БПЛА, так и дроны собственного производства или модернизированную советскую технику, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук «Ленте.ру».

Он напомнил, что Киев достаточно успешно использовал советские аппараты «Стриж-1» и «Стриж-2», которые модернизировались и оснащались навигационными модулями.

Кроме того, ВСУ используют безэкипажные катера, которые частично компенсируют отсутствие флота. Скорее всего это британские или американские разработки, так как Киев вряд ли имеет собственное производство надводных дронов.

«Есть дроны, которые поставляются полностью готовые в собранном виде. Есть дроны, которые приходят запчастями, и они самостоятельно их доводят до готовности на заводах под Одессой, в Одессе или в Очакове. По ним, кстати, мы наносим удары», – напомнил Матвийчук.

Вся украинская система ПВО строится на советских комплексах С-300, оставшихся в наследство от СССР. Также имеется несколько единиц американских ЗРК Patriot и NASAMS, немецких «Гепард» и Iris-T и собственных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые изготавливаются на Украине.

Танки Украина делает самостоятельно – это модернизации Т-64 и Т-80, а также получает от Запада. То же самое и с боевыми машинами пехоты, среди которых преобладают западные образцы.