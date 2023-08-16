Киевский режим планирует бросить на прорыв российской линии обороны в зоне специальной военной операции личный резерв президента Украины Владимира Зеленского – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Об этом заявил военный эксперт Анатолий
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Киевский режим планирует бросить на прорыв российской линии обороны в зоне специальной военной операции личный резерв президента Украины Владимира Зеленского – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По мнению эксперта, украинским властям необходимо срочно получить хорошие новости с фронта, поэтому они решили бросить в контрнаступление элитные резервы. Командование ВС Украины попытается организовать прорыв российских оборонительных рубежей бросив на их штурм бойцов из состава 82-й ДШБ. Однако Матвийчук уверен, что результатом станет полный разгром элитной бригады.

При это разгром элитной президентской бригады украинской армии в ходе контрнаступления на Запорожском направлении будет означать полный провал для киевского режима. Матвийчук отметил, что в составе 82-й ДШБ ВС Украины служат только контрактники, которые прошли обучение по стандартам НАТО.

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