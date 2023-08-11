Президент Нигера Мохамед Базум, вероятно, не устраивал ни военную, ни гражданскую элиты страны, ни даже собственных сподвижников. Лидер государства, возможно, безразлично относился к текущим проблемам. Это и вызвало недовольство общественности и привело к военному перевороту. Такую точку зрения высказал сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев в беседе с РИА “Новости”.

Специалист рассказал, что часть внутренних проблем не решались десятилетиями. Были и те, на которые нужно реагировать оперативно – Нигер, например, регулярно сталкивается с засухами. Однако по всей видимости, действующего президента всё это мало заботило.

Лошкарев также обратил внимание, что во время переворота наблюдалось единение военных и гражданских. Причём население африканских городов – это люди, которые традиционно не очень хорошо думают о военных, предпочитая риторику о свободе и правах человека. Специалист отметил, что произошедшее в Нигере – прежде всего, межэлитный конфликт. При этом многие элиты не поддерживают идею военной интервенции в страну. И вероятно, её не будет, отметил сотрудник МГИМО.