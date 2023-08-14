Действия российских военных подорвали возможности ВСУ в использовании беспилотных летательных аппаратов. Вероятно, вскоре интенсивность атак беспилотниками со стороны Украины снизится. Такой прогноз дал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью “Известиям”.
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Действия российских военных подорвали возможности ВСУ в использовании беспилотных летательных аппаратов. Вероятно, вскоре интенсивность атак беспилотниками со стороны Украины снизится. Такой прогноз дал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью “Известиям”.

По словам специалиста, российская армия уделяет особое внимание противодействую украинским беспилотникам, с помощью которых ВСУ активизировали атаки. В частности, российские военные за последнее время нанесли немало ударов по аэродромам, местам производства и хранения БЛПА. Всё это должно отразиться на боевых возможностях ВСУ.

Также Дандыкин обратил внимание: украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Ракеты “Гром” у ВСУ, вероятно, закончились (в последнее время об их использовании ничего не слышно), на исходе и ракеты для комплекса С-200.

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