Эффективность морской авиации Черноморского флота существенно выросла в ходе специальной военной операции. Ее успешные действия в ходе отражения атаки противника на Севастополь являются огромным достижением, рассказал «Известиям» военный эксперт и историк Дмитрий Болтенков.

Он отметил, что Киев планировал очередную террористическую атаку на Крым, но ее удалось моментально вскрыть. Система «Гефест» и самолеты Су-24 сделали это максимально оперативно, после чего в воздух была поднята морская авиация.

Истребителям Су-30СМ, МиГ-29 и фронтовому бомбардировщику Су-24 понадобилось всего несколько минут, чтобы нанести удары по обнаруженным катерам с вражеским десантом. Это показывает, что морская авиация стала работать в разы эффективнее.

Напомним, что Киев намеревался высадить в Севастополе больше 50 десантников, но все они были уничтожены вместе со скоростными катерами.