Эффективность морской авиации Черноморского флота существенно выросла в ходе специальной военной операции. Ее успешные действия в ходе отражения атаки противника на Севастополь являются огромным достижением, рассказал «Известиям» военный эксперт и
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эффективность морской авиации Черноморского флота существенно выросла в ходе специальной военной операции. Ее успешные действия в ходе отражения атаки противника на Севастополь являются огромным достижением, рассказал «Известиям» военный эксперт и историк Дмитрий Болтенков.

Он отметил, что Киев планировал очередную террористическую атаку на Крым, но ее удалось моментально вскрыть. Система «Гефест» и самолеты Су-24 сделали это максимально оперативно, после чего в воздух была поднята морская авиация.

Истребителям Су-30СМ, МиГ-29 и фронтовому бомбардировщику Су-24 понадобилось всего несколько минут, чтобы нанести удары по обнаруженным катерам с вражеским десантом. Это показывает, что морская авиация стала работать в разы эффективнее.

Напомним, что Киев намеревался высадить в Севастополе больше 50 десантников, но все они были уничтожены вместе со скоростными катерами.

Вам может понравиться
В ночь на 30 августа Украина провела самую масштабную атаку на российские города с воздуха, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что больше всего досталось Пскову, в аэропорту которого повреждены 4 самолета Ил-76.

Произошло крупнейшее нападение украинской армии на Россию с воздуха

В ночь на 30 августа Украина провела самую масштабную атаку на российские города с воздуха, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что больше всего досталось Пскову, в аэропорту которого повреждены 4 самолета Ил-76.
Польский сайт Interia назвал беспилотные аппараты «Ланцет-3» настоящим кошмаром для экипажей украинской бронетехники, передает РИА Новости. Российские супердроны способны на некоторое время «замирать» в воздухе или резко менять направление полета.

Interia: беспилотники «Ланцет» стали настоящим кошмаром для экипажей бронетехники ВСУ

Польский сайт Interia назвал беспилотные аппараты «Ланцет-3» настоящим кошмаром для экипажей украинской бронетехники, передает РИА Новости. Российские супердроны способны на некоторое время «замирать» в воздухе или резко менять направление полета.
Супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова высказала недовольство работой конвойной службы. Она заявила, что ее мужа якобы транспортировали в суд с украинскими боевиками, которых обвиняют в военных преступлениях в Мариуполе,

Жена Стрелкова пожаловалась, что мужа заперли в одном автозаке с пленными украинцами

Супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова высказала недовольство работой конвойной службы. Она заявила, что ее мужа якобы транспортировали в суд с украинскими боевиками, которых обвиняют в военных преступлениях в Мариуполе,