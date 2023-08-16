Эффективность боевой работы украинских боевиков в Африке будет зависеть от их количества и обученности. При этом действовать они будут под чутким руководством американцев или британцев. Такое мнение в беседе с News.ru выразил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, украинских боевиков западные партнеры будут использовать в тех регионах мира, где Россия усиливает свои позиции. Однако Россия полностью готова к такому развитию ситуации, заявил эксперт. В Африке уже давно дислоцирован довольно серьезный контингент, сформированный из бойцов ЧВК «Вагнер».

При этом «вагнеровцы» хорошо подготовлены и обеспечены, поэтому Россия готова к любому развитию событий на африканском континенте. Напомним, что служба внешней разведки Великобритании MI6 рассматривает вопрос об отправке в Африку диверсионного отряда, сформированного из 100 украинских боевиков. В их задачи на африканском континенте будут входить ликвидация региональных лидеров, которые хотят сотрудничать с Россией, а также проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры.