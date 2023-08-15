Ситуация в зоне специальной военной операции остается слишком сложной для ВС Украины. Главком Валерий Залужный, а также генералы Александр Сырский и Сергей Наев в нынешних условиях не способны обеспечить оборону Купянска и других населенных пунктов Харьковской области, заявил бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Серьезные проблемы у Киева возникли не только на Харьковском направлении, где ВС РФ продвигаются вперед, но и на Запорожском. Там подразделения ВСУ ничего не могут противопоставить ВС РФ и прорвать хотя бы первую линию обороны.

Напомним, что Киев не может достичь успеха и на Времьевском выступе на границе ДНР и Запорожской области. В боях за населенный пункт Урожайное украинская армия понесла колоссальные потери, рассказал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.