Россия и Украина должны начать мирные переговоры. Прежде всего, это должно быть выгодно Киеву, поскольку конфликт достиг самой опасной точки. Такое мнение высказал у себя в твиттер-аккаунте бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Его слова приводит РИА “Новости”.

По словам эксперта, на Украине в результате поражений ВСУ сложилась такая ситуация, что киевский режим может рухнуть уже в самое ближайшее время. Чтобы этого не допустить, украинскому руководству необходимо инициировать мирные переговоры с Москвой, добавил Макгрегор.

Российская сторона неоднократно заявляла, что открыта для переговоров. При этом вопрос о новых регионах в составе России обсуждать не планируется. В то же время в Киеве заявляли, что Украина против даже соглашения о прекращении огня, поскольку такое соглашение фактически будет означать победу России.