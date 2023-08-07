ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Строительство в Польше внушительной армии, о чём заявляют в Варшаве, окажется бесполезным, если страна начнёт войну с Россией. После встречи с ВС РФ армия Польши просто перестанет существовать. Такое мнение высказал экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Его цитирует РИА “Новости”.

Ранее власти Польши заявили, что повышают военные расходы. В текущем году они достигнут 4 процентов ВВП, хотя изначально планировался показатель на уровне 3 процентов. По словам Риттера, речь идёт о сотнях миллиардах евро, которые Варшава хочет пустить на строительство внушительной армии. Однако она окажется бесполезной в столкновении с армией российской, которая существенно преобразилась за последнее время, – это показывают боевые действия на Украине.

Военные эксперты не исключают, что Польша может начать вооружённое противостояние с Россией на территории Украины. Кроме этого, специалисты заявляли, что Варшава готовит планы по отчуждению в свою пользу западных регионов Украины.

Вам может понравиться

Глава Госсовета Крыма Константинов: ВСУ собираются вновь нападать на суда РФ

Руководитель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов уверен, что Украина продолжит атаковать российские корабли и гражданские суда. Именно для этого она заявила о военной угрозе из крупных портов РФ – Новороссийска,

Боец ВС РФ рассказал, что одной ракеты ПТУР достаточно для уничтожения немецкого танка Leopard 2

Натовская техника совершенно не оправдала ожиданий ВСУ. Ее презентовали как чудо оружие, однако все преимущества пресловутых «Леопардов» – не более, чем художественный вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Военнослужащий

Жители Подмосковья сняли на видео пытавшийся прорваться в столицу беспилотник ВС Украины

Украинские боевики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты в попытке атаковать объекты, расположенные в Москве и области. Так жители подмосковного Чехова засняли на видео пролет украинского дрона самолетного типа в районе