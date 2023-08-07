Строительство в Польше внушительной армии, о чём заявляют в Варшаве, окажется бесполезным, если страна начнёт войну с Россией. После встречи с ВС РФ армия Польши просто перестанет существовать. Такое мнение высказал экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Его цитирует РИА “Новости”.

Ранее власти Польши заявили, что повышают военные расходы. В текущем году они достигнут 4 процентов ВВП, хотя изначально планировался показатель на уровне 3 процентов. По словам Риттера, речь идёт о сотнях миллиардах евро, которые Варшава хочет пустить на строительство внушительной армии. Однако она окажется бесполезной в столкновении с армией российской, которая существенно преобразилась за последнее время, – это показывают боевые действия на Украине.

Военные эксперты не исключают, что Польша может начать вооружённое противостояние с Россией на территории Украины. Кроме этого, специалисты заявляли, что Варшава готовит планы по отчуждению в свою пользу западных регионов Украины.