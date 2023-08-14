Генерал-майор ФСБ в отставке? бывший контрразведчик Александр Михайлов рассказал, что выявлять простых граждан, которые были завербованы украинскими спецслужбами выявлять очень сложно.

По его словам, правоохранителям всегда было сложно обнаруживать подпольные организации, готовящие совершение террористических актов. Но самое сложное – это найти людей, находящихся в так называемой «мертвой зоне». Это люди, ведущие обычный образ жизни, на которых даже и подумать сложно, что они готовы совершить акт терроризма.

Михайлов подчеркнул, что в последнее время правоохранители выявили, что украинские спецслужбы активно вербуют пенсионеров, которые обычно находились вне подозрения. Экс-разведчик уверен, что Киеву важно показать, что на территории РФ активно работают украинские спецслужбы.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что на территории России есть украинская агентура, работающая, по словам Подоляка, достаточно эффективно.