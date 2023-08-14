Российская армия ведёт успешную борьбу против зенитно-ракетных комплексов, которые страны Запада передали Украине. В частности, войска ВС РФ продолжают планомерно уничтожать американские системы ПВО Patriot. Об этом рассказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер. Его слова, сказанные в интервью ютуб-каналу Gegenpol, приводит РИА “Новости”.

Риттер подчеркнул, что украинская сторона не любит публично признавать, что большинство систем ПВО, переданных странами НАТО, российские войска уже обнаружили и ликвидировали. Тем не менее противовоздушная оборона Украины сейчас не в лучшей форме, уверен Риттер.

Ранее эксперты отмечали, что в распоряжение Киева страны Запада передали множество передовых комплексов ПВО, однако ВСУ так и не удалось создать из них единую эффективную систему противовоздушной обороны.