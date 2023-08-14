Российская армия ведёт успешную борьбу против зенитно-ракетных комплексов, которые страны Запада передали Украине. В частности, войска ВС РФ продолжают планомерно уничтожать американские системы ПВО Patriot. Об этом рассказал бывший разведчик
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская армия ведёт успешную борьбу против зенитно-ракетных комплексов, которые страны Запада передали Украине. В частности, войска ВС РФ продолжают планомерно уничтожать американские системы ПВО Patriot. Об этом рассказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер. Его слова, сказанные в интервью ютуб-каналу Gegenpol, приводит РИА “Новости”.

Риттер подчеркнул, что украинская сторона не любит публично признавать, что большинство систем ПВО, переданных странами НАТО, российские войска уже обнаружили и ликвидировали. Тем не менее противовоздушная оборона Украины сейчас не в лучшей форме, уверен Риттер.

Ранее эксперты отмечали, что в распоряжение Киева страны Запада передали множество передовых комплексов ПВО, однако ВСУ так и не удалось создать из них единую эффективную систему противовоздушной обороны.

Вам может понравиться
ВСУ сконцентрировались на создании большого запаса беспилотных аппаратов и превратили их в свое основное вооружение. При этом они используют как западные образцы БПЛА, так и дроны собственного производства или модернизированную

Эксперт Матвийчук: Украина сделала беспилотники основным видом вооружения своей армии

ВСУ сконцентрировались на создании большого запаса беспилотных аппаратов и превратили их в свое основное вооружение. При этом они используют как западные образцы БПЛА, так и дроны собственного производства или модернизированную
В понедельник 14 августа в моменте курс российского рубля преодолел так называемый «психологический барьер» в 100 рублей за один доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По словам эксперта по

Аналитик фондового рынка Зельцер дал прогноз по курсу рубля

В понедельник 14 августа в моменте курс российского рубля преодолел так называемый «психологический барьер» в 100 рублей за один доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По словам эксперта по
Украинские ракеты С-200, которые летели на Крымский мост, могли быть запущены из Херсона, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что дальность поражения целей этими боезарядами составляет не более 100-120

Эксперт Матвийчук: ВСУ могли ударить ракетами С-200 по Крымскому мосту из Херсона

Украинские ракеты С-200, которые летели на Крымский мост, могли быть запущены из Херсона, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что дальность поражения целей этими боезарядами составляет не более 100-120