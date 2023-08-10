Из предоставленного Западом вооружения Киев не мог составить единую мощную систему ПВО. У ВСУ получилась только расставить разрозненные посты, которые для российских сил являются лёгкими мишенями. Такое мнение высказал бывший разведчик из США Скотт Риттер – сообщает РИА “Новости”.

В эфире ютуб-канала Judging Freedom Риттер отметил, что российская армия проводит одну из наиболее успешных операций по уничтожению ПВО противника, выводя из строя каждую отдельную систему. Украинской же стороне, со слов экс-разведчика, только и остаётся, что понапрасну тратить боеприпасы в большом количестве, а потом требовать у Запада новых военных поставок.

На вооружении Киева сейчас находятся передовые системы ПВО стран НАТО. Средин них Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale и другие.