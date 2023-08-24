Бывший продюсер американского реалити-шоу «Холостяк» Майкл Кэрролл рассказал, что для поднятия рейтингов намеренно производились манипуляции участницами проекта. Об этом он заявил во время съемок документального фильма Dark Side of the 2000, сообщает британское издание Daily Mail.

Кэрролл отметил, что он вместе со своими сотрудниками узнавал подробности из жизни участниц и пытался использовать эти данные против них. К примеру, задавая вопросы девушкам о какой-либо неприятной истории, произошедшей в прошлом, они доводили их до слез. Экс-продюссер подчеркнул, что на проекте поднимались темы, которые не стоило трогать, так как этими действиями создатели шоу ломали участниц психологически.

По словам Керролла, нередко на съемочной площадке девушкам предлагали алкогольные напитки, чтобы они вели себя раскрепощено перед камерой, а в некоторых случаях даже развратно. В отборочном туре специально выбирали типы девушек, соответствующие образам глупых красоток, пустышек, злодеек, легкомысленных.