Украина утратила суверенитет и независимость еще в 2014 году и президент Владимир Зеленский уже не способен вернуть их. Экс-премьер страны Николай Азаров пояснил, что именно после переворота власть перешла к
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Украина утратила суверенитет и независимость еще в 2014 году и президент Владимир Зеленский уже не способен вернуть их. Экс-премьер страны Николай Азаров пояснил, что именно после переворота власть перешла к внешним управляющим, поэтому ни Зеленский, ни другие представители киевского режима давно ничего не решают.

После 2014 года страной стали править иностранцы и вырожденцы, которые довели ее до разрухи. Украина оказалась в тяжелейшем положении, из которого Зеленский вывести ее не сумеет.

Ранее украинский лидер заявил о множестве ошибок, совершенных с момента начала специальной военной операции. При этом он не стал уточнять, о каких именно промахах идет речь.

На Западе эксперты всю последнюю неделю спорят о тактике украинского контрнаступления, стремясь оживить его, но понимают, что смысла в этом нет.

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