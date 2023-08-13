Украинским и польским политикам следует приложить значительные усилия для устранения тех спорных вопросов, которые появились между странами в последнее время. В противном случае их ожидает дальнейшее ухудшение отношений и раскол, считает бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Началось все с блокировки экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу. Варшава, защищая интересы собственных фермеров, продлила эмбарго, что вызвало резкую реакцию Киева. При этом украинские политики заявили, что «дружат» с Польшей только до завершения конфликта, а затем якобы намерены составить ей жесткую конкуренцию.

Такие высказывания не устраивают Варшаву, поэтому она заявила, что ставит национальные интересы выше всех остальных и намерена их защищать. Также польские политики отметили ухудшение отношений с Киевом.

Ранее скандалы возникали еще и по поводу отношения двух стран к Волынской резне. Варшава считает, что Украина должна принести извинения за геноцид поляков в годы Второй мировой войны. Киев же уверен, что не должен ни перед кем извиняться, тем более сейчас, когда он участвует в вооруженном противостоянии.