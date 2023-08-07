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Российская армия сумела выдержать натиск ВСУ. Силы и резервы Украины уже подходят к концу. В ближайшие недели контрнаступление украинских войск сойдёт на нет. Такой прогноз дал бывший экономист Международного валютного фонда и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву. Его слова приводит РИА “Новости” со ссылкой на Business Insider.

Ву отметил, что российская армия извлекла довольно много уроков из конфликта, который длится почти полтора года. При этом технологическое развитие ВС РФ за это время совершило “революцию”, добавил специалист. На этом фоне украинское контрнаступление исчерпает себя уже в самом ближайшем будущем, не принеся Киеву каких-либо значимых успехов, – подчеркнул экс-экономист МВФ.

Контрнаступательную операцию ВСУ начали 4 июня. Особых успехов украинская армия не достигла, но понесла большие потери как в живой силе, так в военной технике (преимущественно западной).

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