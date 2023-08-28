Вечером 27 августа на окраине Санкт-Петербурга в районе Ржевского полигона прозвучали выстрелы. Прибывшие на место стрельбы правоохранители задержали троих мужчин. Об этом сообщили местные ТГ-каналы.

Среди задержанных был 25-летний петербуржец Юрий Новиков. Полицейские изъяли у мужчины автомат АКС 74У, два полных магазина к нему, а также пистолет Retay с патронами. Выяснилось, что молодой человек еще в начале СВО ушел служить в ряды ЧВК «Вагнер», а летом минувшего года вернулся домой. По его словам, он устроил поминки основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, а выстрелы совершил в его честь.

Отмечается, что находившиеся вместе с Новиковым мужчины не были вооружены, поэтому их правоохранители отпустили после установления личностей. А стрелок сейчас ожидает процессуальное решение. В отношении Новикова может быть возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и статье «Хулиганство».