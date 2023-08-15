Одно поражение ВСУ за другим в итоге приведут к сдаче Киева. Продолжение украинской стороной контрнаступления не входит в интересы США, поэтому Запад в скором времени прекратит накачивать ее оружием, уверен
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Одно поражение ВСУ за другим в итоге приведут к сдаче Киева. Продолжение украинской стороной контрнаступления не входит в интересы США, поэтому Запад в скором времени прекратит накачивать ее оружием, уверен экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В интервью журналисту Стивену Гарднеру эксперт отметил, что как только Соединенные Штаты прекратят помогать Украине, киевский режим будет вынужден сдаться. Он не сможет продолжать боевые действия без поставок новых видов вооружений и техники.

Контрнаступление ВСУ, которое фактически провалилось, идет вразрез с американскими планами. В Вашингтоне все чаще звучат голоса о необходимости прекратить поставки оружия, так как они никак не влияют на ситуацию в зоне специальной военной операции.

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