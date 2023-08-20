На YouTube-канале Dialogue works бывший сотрудник ЦПУ Ларри Джонсон высмеял заявления Киева о продолжении контрнаступления весной следующего года. Он пояснил, что возможности Украины катастрофически снижаются и до весны они будут
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На YouTube-канале Dialogue works бывший сотрудник ЦПУ Ларри Джонсон высмеял заявления Киева о продолжении контрнаступления весной следующего года. Он пояснил, что возможности Украины катастрофически снижаются и до весны они будут на самом низком уровне.

Соединенные Штаты и их союзники финансируют Киев и только поэтому он все еще остается на плаву. Но расширить возможности для нанесения новых ударов по позициям ВС РФ ему уже ничто не поможет.

Эксперт отметил также, что сейчас в боях гибнут боеспособные военнослужащие украинской армии. Заменить их Киеву некем. Уличная мобилизация, которая проводится насильно, не увеличит боевую мощь страны, так как в основном ВСУ пополняются пожилыми людьми и инвалидами, которых бросают на передовую “для количества”.

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