Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит опасаться собственных военнослужащих, которые могут реализовать военный переворот в стране. Об этом в эфире YouTube-канала Redacted заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам,
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит опасаться собственных военнослужащих, которые могут реализовать военный переворот в стране. Об этом в эфире YouTube-канала Redacted заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, коллективный Запад вместе с киевским режимом настолько увлеклись задачей максимально ослабить Российскую Федерацию, что не заметили, как добились полностью противоположного эффекта – ослабили Украину.

Джонсон заявил: «Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта».

Напомним, что экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал свое видение дальнейшего развития ситуации на территории Украины. По его словам, после полного разгрома украинской армии на поле боя украинский президент Владимир Зеленский попытается убежать из страны в Литву.

Ведущие западные СМИ сообщают о провале наступательной операции вооруженных сил Украины на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, которая началась 4 июня.

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