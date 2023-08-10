Страны, входящие в Экономическое сообщество Западной Африки (ЭКОВАС), согласовали в общих чертах план по военной операции в Нигере. Она может начаться “как можно скорее”. Об этом рассказал президент Кот-д’Ивуара Алассан
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны, входящие в Экономическое сообщество Западной Африки (ЭКОВАС), согласовали в общих чертах план по военной операции в Нигере. Она может начаться “как можно скорее”. Об этом рассказал президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. Его слова приводит ТАСС.

Уаттара добавил, что начальники штабов государств-членов ЭКОВАС предварительно проведут ещё несколько встреч. На них обсудят детали, однако решение о проведении военной операции уже принято на соответствующем саммите. Президент Кот-д’Ивуара также добавил, что нигерийские мятежники могут уйти и восстановить конституционный порядок, и тогда никаких военных операций не потребуется.

В Нигере в конце июля произошёл военный переворот. В результате был освобождён от должности и захвачен президент Мохамед Базум. Представители ЭКОВАС ранее заявляли, что не признают власть мятежных военных в Нигере и потребовали восстановить конституционный порядок в стране. Однако условия ультиматума мятежники так и не выполнили. Ранее представители США и Франции, у которых есть свои интересы в регионе Сахель, сообщали, что не планируют интервенцию в Нигер.

Вам может понравиться
Известный российский артист Дмитрий Нагиев решил уйти с телеэкранов практически сразу после начала саморегулирования телеэфира (СВО). Вплоть до Нового года он не был активен в социальных сетях, однако недавно дал

Стало известно, чем занимается Дмитрий Нагиев после ухода с экранов

Известный российский артист Дмитрий Нагиев решил уйти с телеэкранов практически сразу после начала саморегулирования телеэфира (СВО). Вплоть до Нового года он не был активен в социальных сетях, однако недавно дал
Украинскую столицу сейчас охраняет самая современная система ПВО в мире, однако вся её эффективность сводится на нет нехваткой боеприпасов. Об этом пишет издание The Times ссылаясь на свои источники в

The Times: для систем ПВО Киева не хватает боеприпасов

Украинскую столицу сейчас охраняет самая современная система ПВО в мире, однако вся её эффективность сводится на нет нехваткой боеприпасов. Об этом пишет издание The Times ссылаясь на свои источники в
В Православии 9 августа отмечается день христианского святого Пантелеймона. Издавна на Руси святому Пантелеймону, которого также именовали Палием, молились об излечении болезней. Поэтому 9 августа принято называть днем Пантелеймона Целителя.

Что нужно знать в день Пантелеймона Целителя 9 августа

В Православии 9 августа отмечается день христианского святого Пантелеймона. Издавна на Руси святому Пантелеймону, которого также именовали Палием, молились об излечении болезней. Поэтому 9 августа принято называть днем Пантелеймона Целителя.