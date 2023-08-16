Соединенные Штаты превратили Украину в поле битвы, как это ранее было с Афганистаном. Развязка может быть точно такой же, потому что цель Вашингтона – полностью разрушить страну, уверен экономист Джеффри
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Соединенные Штаты превратили Украину в поле битвы, как это ранее было с Афганистаном. Развязка может быть точно такой же, потому что цель Вашингтона – полностью разрушить страну, уверен экономист Джеффри Сакс.

«Украина разрушается. Я с самого начала говорил, что США превратят ее в европейский Афганистан», – цитирует эксперта «Московский комсомолец».

Сакс пояснил, что США и их союзники направляют на Украину огромное количество оружия, техники и боеприпасов. Это помогает продлевать конфликт на неограниченный срок. Боевые действия проходят на украинской территории, поэтому постепенно уничтожается все больше инфраструктурных объектов, целые города стираются в пыль.

Киев сейчас легкомысленно относится к этому, заявляя, что «после победы» Запад поможет ему в восстановлении. Однако Вашингтон хоть и обещал нечто подобное, но никаких обязательств не давал. Да и заявления о «победе» – это лишь пропаганда киевского режима.

«В один прекрасный день они просто ушли. Таков американский стиль», – заявил Сакс об Афганистане в полной уверенности, что то же самое ожидает и Украину.

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