Соединенные Штаты превратили Украину в поле битвы, как это ранее было с Афганистаном. Развязка может быть точно такой же, потому что цель Вашингтона – полностью разрушить страну, уверен экономист Джеффри Сакс.

«Украина разрушается. Я с самого начала говорил, что США превратят ее в европейский Афганистан», – цитирует эксперта «Московский комсомолец».

Сакс пояснил, что США и их союзники направляют на Украину огромное количество оружия, техники и боеприпасов. Это помогает продлевать конфликт на неограниченный срок. Боевые действия проходят на украинской территории, поэтому постепенно уничтожается все больше инфраструктурных объектов, целые города стираются в пыль.

Киев сейчас легкомысленно относится к этому, заявляя, что «после победы» Запад поможет ему в восстановлении. Однако Вашингтон хоть и обещал нечто подобное, но никаких обязательств не давал. Да и заявления о «победе» – это лишь пропаганда киевского режима.