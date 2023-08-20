Белый дом заявил о новом пакете военной помощи Украине, который обойдется налогоплательщикам в 200 миллионов долларов. При этом жители Гавайев, пострадавшие от самого масштабного за долгие годы пожара, получат только
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Белый дом заявил о новом пакете военной помощи Украине, который обойдется налогоплательщикам в 200 миллионов долларов. При этом жители Гавайев, пострадавшие от самого масштабного за долгие годы пожара, получат только по 700 долларов помощи от государства, заявил эксперт в области экономики Стивен Мур на канале Fox News.

Он рассказал, что пожар на острове Мауи стал наиболее разрушительным стихийным бедствием на Гавайях за всю их историю. И дело совсем не в климатических изменениях, а в политическом фанатизме. Именно он является причиной столь несправедливого отношения властей США к собственным гражданам и нерационального расходования бюджетных денег.

Пожары повредили или полностью уничтожили более 2 тысяч зданий, причем 86 процентов из них – это жилые дома. Без крыши над головой остались 4,5 тысячи человек. Также 11 тысяч местных жителей вынуждены сидеть без света. Но власти помогают Украине, им некогда заняться решением внутренних проблем.

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