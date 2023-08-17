Экономист Михаил Хазин в эфире канала «Царьград» заявил, что предстоящей осенью начнется глобальный передел всего мира. Он подчеркнул, что к середине осени в РФ уже должна сформироваться конфигурация предстоящих в
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Экономист Михаил Хазин в эфире канала «Царьград» заявил, что предстоящей осенью начнется глобальный передел всего мира. Он подчеркнул, что к середине осени в РФ уже должна сформироваться конфигурация предстоящих в 2024 году президентских выборов.

В Соединенных Штатах к осени также прояснится ситуация с грядущими выборами на пост лидера страны. Предвыборная гонка в США начинается задолго до самих выборов. Но главный вопрос, касающийся будущих выборов в США , – посадят ли Дональда Трампа или нет. «Этот вопрос тоже должен быть решён в октябре», – заявил Хазин.

Также станет ясно, собираются ли Штаты оставить Европу в военно-политическом аспекте. «Есть гипотеза, что Западной Европой будет управлять Лондон, а в Восточной будет хаос», – отметил эксперт. Он также добавил, что многие уверены в намерениях США остаться у руля в Европе. Но у него возник вопрос по поводу Фонда Сороса, который свернул все свои программы в Европейском союзе.

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