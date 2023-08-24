На встрече с президентом России Владимиром Путиным героический экипаж танка «Алеша», который в одиночку уничтожил целую колонну техники противника в бою на Запорожском направлении, попросил главу государства наградить и механика-водителя.
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На встрече с президентом России Владимиром Путиным героический экипаж танка «Алеша», который в одиночку уничтожил целую колонну техники противника в бою на Запорожском направлении, попросил главу государства наградить и механика-водителя.

Один из бойцов рассказал, что мехвод не участвовал в том памятном бою, так как получил ранение и оказался в госпитале. Но он, так же, как и остальные представители экипажа, принимает участие в специальной военной операции с первых ее дней.

Путин в ответ на эту просьбу призвал танкистов не волноваться, он обязательно поможет выполнить это желание.

«Вы о нем не забывайте, и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», – заявил президент.

Ранее он наградил ефрейторов Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева, а также лейтенанта Александра Левакова, разгромивших врага на танке Т-80 «Алеша». Весь экипаж был удостоен званий Героев России.

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