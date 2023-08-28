Члены экипажа авиалайнера компании Swiss International Air Lines разгневали вышестоящее начальство, устроив на крыле самолета фотоссесию. Соответствующее видео, снятое путешественником из окна терминала, попало в распоряжение издания New Yor Post.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как на крыле самолета по очереди появляются стюардессы и другие члены экипажа, позирующие в различных причудливых позах на камеру для фотосессии. При этом под крылом у турбины двигателя трое сотрудников аэропорта в желтых жилетах также устроили фотосессию.

Автор материала отмечает, что инцидент произошел в аэропорту Буэнос Айрэса с швейцарским лайнером, который должен был вылететь в Цюрих. Руководство швейцарской авиакомпании сочло поведение экипажа лайнера недопустимым. По словам представителя руководства компании Михаэля Пельцера, крылья самолета Boeing-777 расположены на высоте 5 метров, поэтому ходить по ним разрешается только в случае эвакуации.