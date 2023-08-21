В Москве продолжаются поиски пропавшей в канализационном коллекторе группы диггеров. Тела трех человек, которые отправились на экскурсию по коллектору Неглинки в воскресенье, уже были найдены. Предположительно группа погибла из-за сильного ливня, которые обрушился на столицу.

Однако знакомые и друзья пропавшего москвича Дмитрия Маркушкина пришли в недоумение, когда обнаружили в списках пропавшей группы диггеров его имя. По их словам, он был крайне осторожным и даже немного боязливым человеком.

Дмитрий Маркушкин занимал должность заместителя директора по маркетингу в компании, предоставляющей широкий спектр IT-услуг. Однако друзья отметили, что во время совместной поездки со своей 15-летней дочерью на Камчатку, где они принимали участие в сплаве на байдарках, Маркушкин признался, что испытал «приступ паники». Причем паническая атака накрыла его из-за того, что в гостиничном домике заклинило дверную ручку.