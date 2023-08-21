В Москве продолжаются поиски пропавшей в канализационном коллекторе группы диггеров. Тела трех человек, которые отправились на экскурсию по коллектору Неглинки в воскресенье, уже были найдены. Предположительно группа погибла из-за сильного
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве продолжаются поиски пропавшей в канализационном коллекторе группы диггеров. Тела трех человек, которые отправились на экскурсию по коллектору Неглинки в воскресенье, уже были найдены. Предположительно группа погибла из-за сильного ливня, которые обрушился на столицу.

Однако знакомые и друзья пропавшего москвича Дмитрия Маркушкина пришли в недоумение, когда обнаружили в списках пропавшей группы диггеров его имя. По их словам, он был крайне осторожным и даже немного боязливым человеком.

Дмитрий Маркушкин занимал должность заместителя директора по маркетингу в компании, предоставляющей широкий спектр IT-услуг. Однако друзья отметили, что во время совместной поездки со своей 15-летней дочерью на Камчатку, где они принимали участие в сплаве на байдарках, Маркушкин признался, что испытал «приступ паники». Причем паническая атака накрыла его из-за того, что в гостиничном домике заклинило дверную ручку.

Вам может понравиться
В Москве 10-летняя девочка укололась шприцем, в котором была неизвестная жидкость, в одном из автомобилей службы каршеринга. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot. Отмечается, что родители 10-летней девочки взяли в

10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью в машине каршеринга в Москве

В Москве 10-летняя девочка укололась шприцем, в котором была неизвестная жидкость, в одном из автомобилей службы каршеринга. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot. Отмечается, что родители 10-летней девочки взяли в
Украинские ВС проводят психологические атаки, не давая российским военным возможности отдыхать. Об этом рассказал порталу Ura.ru военнослужащий из Кургана с позывным «Блогер». Он пояснил, что его подразделение в ходе боев

Боец из Кургана с позывным Блогер рассказал о психологических атаках ВСУ

Украинские ВС проводят психологические атаки, не давая российским военным возможности отдыхать. Об этом рассказал порталу Ura.ru военнослужащий из Кургана с позывным «Блогер». Он пояснил, что его подразделение в ходе боев
Провал украинского контрнаступления, который уже абсолютно очевиден даже для западных партнеров Киева, открывает для России новые стратегические возможности. Именно они обсуждались на совещании в Ростове-на Дону, куда лично приезжал президент

МК: Рожин обосновал суть совещания Путина в штабе СВО в Ростове

Провал украинского контрнаступления, который уже абсолютно очевиден даже для западных партнеров Киева, открывает для России новые стратегические возможности. Именно они обсуждались на совещании в Ростове-на Дону, куда лично приезжал президент