В 4 часа утра 30 августа украинские дроны второй раз за ночь атаковали Рязанскую область. Над регионом уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Минобороны РФ рассказало, что в Рязанской области отработала
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В 4 часа утра 30 августа украинские дроны второй раз за ночь атаковали Рязанскую область. Над регионом уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа.

Минобороны РФ рассказало, что в Рязанской области отработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, разрушений, жертв и пострадавших в результате неудавшейся террористической атаки ВСУ нет.

Ранее о сбитых беспилотниках на территории Рузкого района Подмосковья и над Рязанской областью сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, противник атаковал несколько регионов Центрального федерального округа, но успеха не добился, ПВО отработала четко и своевременно. Жертв и разрушений нет.

Минувшей ночью ВСУ также пытались высадить десант в Крым, но 4 катера с полусотней боевиков уничтожил самолет морской авиации ЧФ России.

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