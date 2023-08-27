На странице социальной сети дочери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Полины до сих пор стоит фотография бизнес-джета ее отца. В связи с тем, что самолет, на котором пребывал бизнесмен, разбился,
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На странице социальной сети дочери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Полины до сих пор стоит фотография бизнес-джета ее отца. В связи с тем, что самолет, на котором пребывал бизнесмен, разбился, то такой снимок, как минимум, является неуместным. Стоит отметить, что дочь Пригожина нередко размещала в соцсетях фотографии, где она со своим братом Павлом находятся в бизнес-джете своего отца.

Полина – это старшая дочь Евгения Пригожина. Известно, что, будучи ребенком, она увлекалась конным спортом, а по достижению зрелого возраста стала частью бизнеса своего родителя. Кроме брата Павла у Полины есть младшая сестра Вероника.

Напомним, что самолет, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился в Тверской области 23 августа. На борту пребывало 10 человек, включая Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Отмечается, что борт летел из Москвы в Санкт-Петербург.

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