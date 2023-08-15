Российские добровольцы сыграли свадьбу прямо в зоне проведения специальной военной операции. При этом церемония бракосочетания Евгения с позывным «Гусар» и Юлии с позывным «Береза» прошла в свободное от выполнения боевых задач время, скромно и без излишеств. С молодоженами на передовой встретился корреспондент «АиФ».

По словам Юлии, она вместе со своим будущим мужем Евгением в качестве добровольцев попали в один полк с разницей всего в два дня. Евгений в полку отвечает за медицинскую службу, а Юлия служит в должности санитара-радиотелефониста.

На вопрос корреспондента, почему между молодыми людьми возникла взаимная симпатия, девушка ответила, что они «очень похожи». По ее словам, Евгений бросил свою комфортную и размеренную жизнь в Мурманске, а она уехала из своей родной Москвы, чтобы в качестве добровольцев защищать свою страну на передовой.

Евгений подчеркнул, что после их бракосочетания в зоне спецоперации состоялось еще несколько церемоний. Таким образом, их решение стало примером и для других влюбленных пар. При этом в загс молодожены отправились на обычной «буханке».