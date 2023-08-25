Киевский режим назвал виновника провального контрнаступлении вооруженных сил Украины на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. По мнению украинского руководства, в неудачах ВСУ на фронте виновата плохая погода. Об этом заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, «киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках после очевидного провала летней компании ВС Украины, то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».

Нарышкин, выступая на круглом столе, приуроченном к 80-летию победы на Курской битве, заявил, что российские военнослужащие, являясь наследниками победителей, не покладая рук сжигают немецкие танки Leopard с такими же «крестами на башнях, как и 80 лет назад».

«Победа в Курской битве проложила путь к окончательному освобождению Донбасса и последующему изгнанию гитлеровских захватчиков с территории Советского Союза», – резюмировал директор Службы внешней разведки.